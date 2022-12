Meil lõppes just Elektrilevi kriisikomisjoni koosolek, seal vaatasime üle olukorra nii Mandri-Eestis, Hiiumaal kui Saaremaal. Vaatasime üle, mis on meil praegu brigaadidega üle kaetud erinevates piirkondades, samuti käisime läbi erineva täiendava abivajaduse, mis meil siis päästeametilt, kaitseliidult, kaitseväelt või vabatahtlikelt on. Vaatasime ka järgnevate tundide tööprioriteete.