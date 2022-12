Kodanikualgatuse musternäidis! Sakus tõttasid lumetormis hätta jäänutele appi maasturiomanikud

Liikumise „4X4Saku meeskond“ eestvedaja Tanel Ots kirjeldas Delfile, et tegi möödunud laupäeval üleskutse, mille peale tuli lühikese etteteatamisega kohale 10 autot. „Nädalavahetusel andsid oma andmed veel mitmed liitujad, esmaspäeval saime masinad ühe kaardi peale ja teisipäeva hommikuks pärast ühist lumesmüttamist on meist kasvanud kogukond.“

Mainitud interaktiivne kaart tehti tema sõnutsi valla GIS-spetsialisti Laura Siitami abiga. Seal peal on kõik oma võimsaid masinaid appi pakkunud kohalikud. „Kaardi avades saab kasutaja lihtsad juhised oma asukoha määramiseks ja kõige lähemal elava päästjaga ühenduse saamiseks. Abistajad on kaardil märgitud kahe erineva värviga – punasega on vintsiga masinad ja kollased ilma. Lihtsalt hanges kinni olles saab abi pakkuda ka ilma vintsita, kraavi vajunud autot on aga mõistlikum vintsida,“ lisas Ots. Kaardile pääseb ligi SIIT.