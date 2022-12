Saaremaa elektrikaos õhtuks ei lahene. Vallavanem Mikk Tuisk: Elektrilevi raiskas kaks päeva

Tormi Birgit kõrgpunkt on möödanik, ent laastamistöö jälgi on üle Eesti. Teravaimalt sai pihta just Saaremaa. Paljastus ka Elektrilevi auklik valmidus säärases olukorras reageerida. Kella 11 seisuga on saarel elektrita üle 2800 majapidamise.

Tuisk sõnas, et korraga töötab hetkel 29 rikkebrigaadi, ent olukord on keeruline. Elektrilevi poolt öeldi valla esindajatele, et sihiks on, et õhtuks jäänud veel 1000 majapidamist, kus vaja elekter taastada. Seega on tõenäoliselt veel homme ja ülehommegi osad majapidamised elektrita. Tuisk märkis, et edasisi plaane arutatakse veel täna mitmel kriisikoosolekul.

Brigaadide abistamiseks on kaasatud harvestere ja ülevaate saamiseks kahjudest lennutatakse droone.

Tuisk viitas korduvalt, et viimaks on Elektrilevi asjad toimima saanud. „Kui pühapäeva hommikul oleks neil olnud sama tempo, mis täna, ei räägiks ma hetkel teiega,“ viitas vallavanem ajakirjanikule, et siis oleks probleem juba lahendatud.

Kas teil on plaanis hiljem esitada Elektrilevil ka mingid kahjutasu nõuded, et kõik nii läks? „Nõudeid ei hakkas tegema,“ märkis Tuisk, aga kinnitas, et tormi järel istutakse koos Elektrilevi ja päästeameti inimestega maha, et arutada, kuidas välistada edaspidi taoline kaos. Peamise kitsaskohana tõi ta välja koostöö puudumise. Vald pakkus kohe kõikvõimalikku abi - tehnika, töölised - ent vallavanema sõnutsi ei toetanud Elektrilevi protseduuride ühildamist. „Eesmärgiks on, et edaspidi ei raisataks kahte päeva. Elektrilevi on saanud kõva kooliraha, aga Saaremaa inimeste arvelt...“