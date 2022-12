Tallinna linnatransport: olukord on täna rahulikum, kõik ühissõidukid sõidavad

Tallinna linnatranspordi kommunikatsioonijuht Olga Polienko ütles, et täna hommikul on ühistranspordiga olukord rahulikum kui eile. Tema sõnul sõidavad nii bussid, trammid kui trollid. „Bussidega on hetkel enam-vähem okei olukord ja trollid ka sõidavad, seega olukord vaikselt normaliseerub,“ ütles ta. Polienko lisas, et trammiliikluse puhul oli palju abi spetsiaalsest trammist, mis puhastas trammiteed lumest.