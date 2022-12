Transpordiamet teeoludest: uusi probleeme võib põhjustada jäävihm

„Teede nõutavat seisunditaset on jätkuvalt keeruline saavutada,“ sõnas ameti pressiesindaja Erki Varma Delfile. „Lumekoristuse edenedes võib uusi probleeme teisipäeval tekitada jäävihm, mis võib väga ootamatult muuta teed väga libedaks. Seda on mõnel pool juba ka tulnud ning prognoosid näitavad, et võib veel tulla.“

Kas praegu on mingeid piirkondi ja teelõike, mis praktiliselt läbimatud? „Ühtki piirkonda eraldi välja tuua ei saa, kuid kui vaadata portaali tarktee.ee, on näha, et kõige rohkem teateid libedatest teedest on tulnud Lõuna-Eesti teedelt ning ka Tallinna ümbrusest,“ lausus Varma.