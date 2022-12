Soome teaduri hinnangul on Putini positsioon liiga nõrk, et võiks suurt pressikonverentsi korraldada

„Et neid ei taheta välja tuua, tuleks sellest etendusest üsna groteskne. Olulisem nendel üritustel on tegelikult see, mida ei mainita, sest see paljastab kohe, millised on võimu jaoks valusad kohad,“ ütles Lassila.

„Kui häid uudiseid ei ole, ei taheta midagi sellist korraldada. Kõik räägib sellest, et Kremli PR-osakond on vihjanud, et midagi sellist ei tasu praegu korraldada. Teine võimalus on, et Putin ise on teatanud, et ei kavatse seda üritust korraldada. Kremlis seega tunnetatakse, et sedalaadi teater võib pöörduda iseenda vastu.“