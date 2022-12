OTSEBLOGI | Ukraina andis löögi strateegilisele sillale okupeeritud Melitopolis. Liiklus katkes

„Melitopolis „väsis“ sild, mis ühendas linna Kostjantõnivka külaga. See on üks strateegiliselt tähtsaid sildu pärast Krimmi silla „väsimist“. Just mööda seda on okupandid vedanud sõjatehnikat idasuunast,“ teatas Melitopoli linnapea Ivan Fedorov Telegramis, lisades, et Ukraina relvajõud on juba lähedal.