India ja Hiina sõdurite vahel toimus relvastatud kokkupõrge

India teatel toimus kokkupõrge eelmise nädala reedel. Mõlemal poolel olevat tulistamisest osa võtnud mõni üksik sõdur, kes said kergemaid vigastusi.

„Mõlemad pooled eemaldusid [tulevahetuse puhkedes] kohe piirkonnast,“ teatasid India relvajõud. Teate kohaselt kohtusid seejärel mõlema osapoole komandörid, et rahu taastada.

Hiinal ja Indial on vaidlusalune 3440 km pikkune piir, mille joon võib maastikuolude muutumisel pidevalt nihkuda. Pinged on varemgi eskaleerunud kokkupõrgeteks - 2020. aasta juunis toimus nuiade ja kaigastega peetud piirilahing, milles hukkus 20 India ja vähemalt neli Hiina sõdurit. Tegemist oli esimese hukkunutega lõppenud kokkupõrkega kahe suurriigi sõjajõudude vahel, mis piirkonnas 45 aasta jooksul aset on leidnud.