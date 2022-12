President Alar Karis: ehk oleks ka keskvõimu asi muretseda, et saared kriisidega toime tuleks?

„Tormi tõttu on paljud inimesed hädas, tuhanded pered elektrita ja soojata, lumevangis. Rääkisin telefonitsi Saare vallavanema Mikk Tuisu ja päästeameti peadirektori Kuno Tammearuga. Saaremaa sai tänavusest talvest esimesena valusalt pihta, ülejäänud Eestis alles loetakse lume ja tuule tagajärgi. Nii eilne, tänane, ilmselt ka homne ja võibolla ülehomnegi päev näitavad, kui oluline on kriisideks valmisolek. Näiteks Saaremaal napib generaatoreid, mida elektrita jäänud asulates inimestele appi anda. Aga see pole ju saladus, et Eestis on saared ja saartel elanikud. Ehk oleks omavalitsuste kõrval ka keskvõimu mure hoolitseda, et saartel jätkuks vajalikku varustust just suuremateks kriisideks? Tuletan meelde, et liinikoridoride laiendamine ja maa-aluste võrguühenduste tegemine on teemad, mida meie kliimatingimustes oleks mõistlik teha – sellest on korduvalt räägitud. Miks ainult räägitud, ei saa ma 2022. aastalõpu elektrikatkestuste ajal aru. Aga sellest saan ma hästi aru, kui tublit tööd teevad praegu Elektrilevi brigaadid metsade vahel, päästjad, teehooldajad, omavalitsuste ametnikud, meedikud ja politseinikud – tuhanded inimesed. Suur aitäh teile kõigile!