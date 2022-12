Elektrilevi kutsus rikete lahendamiseks appi vabatahtlikud

Elektrilevi kriisikomisjon koguneb iga kahe tunni tagant ja samuti toimub pidev infovahetus valla kriisikomisjonidega. Appi on võetud ka vabatahtlikke, kes aitavad rikkekohti otsida ja elektriliine puhastada. Praeguseks on ka komplekteeritud lisabrigaadid, kes liiguvad hetkel mandrilt Saaremaale. Nüüd hakkab seal kokku toimetama 18 brigaadi ning tegeletakse veel lisameeskondade komplekteerimisega. Rikete otsimisele lisandus appi ka üks merepääste brigaad ning lisaks kaks droonilendurit.

„Kuna väljas on tugevad tormituuled ja lumetuisk, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast väga keeruline. Oleme appi võtnud ka vabatahtlikke, kes aitavad koos meie rikkebrigaadidega rikkekohti otsida ja elektriliine puhastada. Kuna töö on ülimalt ohtlik, siis tohib seda teha ainult koos meie vastavate elektrikutega. Juhtimiskeskus ja rikkebrigaadid on suurendatud koosseisuga tööl ja loodame Saaremaal taastada elektriühenduse kõikidel klientidel 48 tunni jooksul,“ kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.