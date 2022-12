Tihe lumesadu on sõudnud Tallinna kohale ja teinud siingi pisut pahandust. Pirital, kus enne oli ligi 600 klienti elektrita, on nüüd ligi 300 klienti elektrita. Tallinna kesklinna ja Kristiine kandis on ligi 2000 klienti Elektrilevi kaardi põhjal praegu elektrita.