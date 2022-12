Rasked teeolud pole suuri avariisid kaasa toonud, teehooldajad töötavad täisvõimsusel

„Üleskutset püsida võimalusel kodus ja olla liikluses ettevaatlik on Eestis võetud tõsiselt,“ ütles Delfile Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk. „Kokkupõrkeid on olnud ainult paar tükki ja ka need on olnud kõigest plekimõlkimised, kus keegi õnneks tõsiselt viga pole saanud.“

Ülevaate Ida prefektuurist annab Liis Krigul: „Tallinn-Narva maanteel on teadaolevalt sõitnud libeduse tõttu teelt välja ainult üks veoauto, mis pikalt liiklust takistas, aga suuri liiklusõnnetusi pole õnneks olnud. Pigem on olnud teateid teele kukkunud puudest.“

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht kinnitab sama. „Arvestades ilma, on teateid libeduse kohta pigem vähe, mis annab alust arvata, et liiklejad on tänastesse hoiatustesse suhtunud täie tõsidusega.“Viimase 12 tunni jooksul on kella 12.00 seisuga saabunud telefonile 1247 teateid libeduse kohta 51 ning murdunud puude kohta 44.

„Suuremat muret teevad meile langenud puud. Kõige hullem on olukord Harjumaal, Läänemaal ja Lääne-Virumaal ehk põhjarannikul.“

Transpordiametil on käed jalad tööd täis. „Teehooldajad on täna lume- ja libedatõrjeks sunnitud välja panema 100% ressurssi, mis neil on. Kindlasti oleks täna abi lisaressursist, kuid küsimus jääb, kas talveks, kus taolisi olusid võib esineda 1-2 päeval aasta jooksul, on otstarbekas hankida sadu lisatraktoreid ja baasmasinaid?“

Transpordiamet hindab raskete ilmaolude ja vastavasisulise erilise hoolderežiimi kehtestamise pikkust uuesti täna õhtul. Praegused prognoosid näitavad tormi raugemise märke öösel.