Uus tarbijasõbralik koostellimisplatvorm annab võimaluse soetada erinevaid kaupu pea omahinnaga!

Mille poolest erineb Tellimekoos keskkond traditsioonilisest e- või tavapoest?

Mõnes mõttes on tegemist väljakutsega traditsioonilisele kaubandusele, kuna uue lähenemisega keskkonna idee on leida valitud toodetele piisav hulk tellijaid ja saada toode tehasest eelnevalt kokkulepitud hulgihinnaga. Iga toote puhul on sõlmitud tootjatehasega eelkokkulepe, palju mingit toodet korraga tellima peame, et lubatud hinda saada.