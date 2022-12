Siberis sai mees trahvi Zelenskõist nähtud unenäo sotsiaalmeedias ümberjutustamise eest

Lossevi sõnul oli tema jaoks ootamatu, et probleemiks ei saanud „palju karmimad asjad“, mida ta on kirjutanud.

„Kuus põhjust kriminaalasja algatamiseks sai kirja pandud. Ma ei kujuta seda ette: 40-aastane efesbešnik Zabaikalskist istus ja trükkis tõsise näoga ümber minu story’sid sellest, kuidas mulle ilmus unes Zelenskõi?! See on idiootsus. Oleks võinud vähemalt [kriminaalasjast] kõrvaldada unenäo Zelenskõist, et endale mitte häbi teha,“ ütles Lossev väljaandele Sibir.Realii.

„Ma olen juba leppinud potentsiaalse mõttega, et tuleb põgeneda või et ma ei jõua põgeneda ja pannakse istuma. Mulle tundub, et sõda lõpeb kohe ja see ei lõpe Venemaa kasuks. Ma olen kindel, et Ukraina võidab. Niipea, kui Ukraina võidab, lastakse kõik inimesed, kes praegu istuvad, kas vabaks või dekriminaliseeritakse kuidagi,“ ütles Lossev.