FOTOD | Üle 700 Pirita kliendi on elektrita

Elektrilevi katkestuste kaardile on tänase hommikul jooksul katkestusi juurde siginenud. Märgata on katkestusi nii Kagu-Eestis kui Põhja-Eestis, Tallinnas paistab mõjutatud olevat Pirita, kus on umbes 730 klienti elektrita. Mõni väga üksik elektrikatkestus on ka kesklinnas.

Elektrilevi pressiesindaja Kristi Reiland ütles, et ilmselt on Pirita katkestuse puhul samuti tegemist ilmast tingitud probleemidega. Ta selgitas, et ilm pole asu andnud ja tugevnev lumesadu muudab olukorra vaid kehvemaks. Reiland märkis, et katkestusi tuleb tormi tõttu ilmselt juurde, kuigi elektrilevi töötab nii kiiresti kui võimalik. „Mandril on 22 brigaadi tegutsemas, ainuüksi Saaremaal aga 18,“ sõnas ta.

Saaremaal on praegu üle 6000 kliendi elektrita. Et klient ei tähenda enamasti ainult ühte inimest, vaid ühte sõlmitud lepingut, on elektikatkestusest mõjutatud oluliselt suurem hulk inimesi.