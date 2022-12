Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk: ma mürki ei võtaks, et Saaremaa homme elektri tagasi saab

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles Delfile, et praegu on Saaremaal elektrita hinnanguliselt umbes 6000 klienti. Et klient ei tähenda vaid aga ühte inimest, on elektrita üsna kindlalt vähemalt üle 10 000 elaniku.

Kui laupäeval lubati, et sama päeva õhtuks võib elekter tagasi olla, siis Tuisk ütles, et ta pole nüüd enam kindelgi, kas homseks õhtuks elektriühendused taastatakse. „Mürki ma ei võtaks,“ märkis Tuisk.

Nädalavahetusel räägiti võimalikest evakueerimistest, et elektriküttega inimesed saaksid jahedatest eluruumidest sooja. Seni on evakueeritud Kogulast Ukraina sõjapõgenikud, kuna neil pole seal lähedasi-sugulasi, kelle juurde sooja minna. „Seni paistab, et osad Saaremaa inimesed on läinud sõprade-sugulaste juurde. Mõnedel inimestel on kodus ka mitu võimalust kütmiseks,“ rääkis Tuisk.