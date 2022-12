Laupäevast elektrita olnud Saaremaa elanik: olen öelnud töötajatele, et võivad tööle pesema või isegi ööbima tulla

Saaremaa elanik Mark Muru on üks neist paljudest, kes jäi laupäeval elektrita ja pole seda seni tagasi saanud. „Laupäeval olin Tallinnas ja sain ühel hetkel sõnumi, et elekter on ära. Mõtlesin, et heakene küll, eks see valmistas natuke muret, aga elekter lubati pühapäeva õhtuks umbes kella kaheksaks taastada,“ rääkis ta.