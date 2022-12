Üle Eesti on elektrita ligi 12 000 klienti, kõige kibedam on olukord Saaremaal

„Kuna väljas on tugevad tormituuled, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. Juhtimiskeskus on suurendatud koosseisuga tööl ja loodame Saaremaal taastada elektriühenduse kõikidel klientidel 48 tunni jooksul,“ kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp. „Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et klientide ühendus võrguga võimalikult kiirelt taastada. Kahjuks tuleb rikkeid juurde kiiremini, kui neid likvideerida õnnestub,“ lisas Puusepp.