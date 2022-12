Nutikas abimees, mis ei saa peaaegu kunagi tühjaks

Värvivalik ja superterav ekraan

Nutikella juures on üks suurimaid asju, mida sa esimesena tähele paned, tema värv. Huawei Watch GT 3 SE on värvivalikusse toonud põneva rohelise tooni, mis natukene meenutab militaartemaatikat. Või siis hoopiski võiks anda aimu kandja seiklushimust looduses. Viimasele viitab muide ka tooni nimetus, mida võiks sundimatult tõlkida näiteks kui „metsik roheline“.

Kui värvist jääb siiski natukene väheks ja tahad oma kellaga veelgi tähelepanu tõmmata, siis on sulle abiks Watch GT 3 SE ekraan. Üliterav (326 pikslit tolli kohta) ja suur 1,43-tollise läbimõõduga ekraan on täpselt selline, nagu ilmselt sooviksid kõikide nutikellade omanikud: pilt on ühtemoodi selge ja terav nii lõõskavas päikesevalguses kui ka Eesti talves, kus päevavalgust vaid loetud tundideks (neid tunde saad muide väga hästi oma kellal spetsiaalse rakenduse abil träkkida).

Kell on kerge ja õhuke, aga tööd teeb rohkem kui teised kokku

Täpselt nii ongi – kui võtta arvesse, et tegemist on tehnoloogiat täis nutika abimehega, pole kellal õieti kaalu ja paksust ollagi: vastavalt tühised 35,6 grammi ja 11 millimeetrit. On üpris kerge isegi unustada, et see kell sul randmel on. Aga unustada seda ei saa, sest igal sammul tuletab kella nutikas AI sulle meelde, millal on aeg vett juua, millal puhata ja millal stressi hingamisega leevendada. Ta annab sulle märku, kuidas magasid, ja soovitab paremat unerutiini. Mõõdab pulssi, kaardistab treeninguid (enam kui 100 erinevat spordirežiimi) ja kui täiesti juhuslikult metsa ära eksid – juhatab su veel õigele teele tagasi ka.