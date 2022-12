OTSEBLOGI | Kaitseminister Reznikov: Ukraina jätkab pealetungi, kui maapind on külmunud

„Sest maapind on niiske ja ratastehnika ei suuda peaaegu sellel liikuda. Ma arvan, et see aktiivsuse vähenemine leiab aset ilmastikutingimuste tõttu. Aga Ukraina relvajõud ei mõtle peatuda. Seetõttu, kasutades momenti, kui maapind muutub kõvemaks, olen ma veendunud, et me jätkame oma vasturünnakuid, meie territooriumide vabastamise kampaaniat,“ ütles Reznikov.