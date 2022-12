Lennujaam end tormist heidutada ei lase: talv ei tule meile ootamatult

Tallinna lennujaama eritehnika ja hooldeteenuste osakonna juht Villi Heinsalu sõnul on talveks ettevalmistusi tehtud juba pikalt. „Talv ei tule lennujaama meeskonnale kunagi ootamatult – ettevalmistused selleks, et kõik kulgeks plaanipäraselt, algavad juba sügisel,“ ütles Heinsalu. Ta sõnas, et ohutus on lennujaama esimene prioriteet. „Praegu tähendab see katkematut lumekoristust ning lennuraja ja perroonide puhtana hoidmist – see töö käib 24/7.“