Saksamaa karmistab paremäärmuslaste tõttu relvaseadusi

Saksamaa siseminister Nancy Faeser ütles täna Saksa ajalehes Bild am Sonntag avaldatud intervjuus, et oht riigile on kasvav ja sellest tulenevalt kavatseb valitsus karmistada relvaseadusi.

Faeser hoiatas, et Reichsbuerger kujutab endast kasvavat ohtu Saksamaale. Ainuüksi viimase aasta aasta jooksul on organisatsioon kasvanud 2000 liikme võrra ja sinna kuulub ministri sõnul 23 000 inimest. Saksa võimud on relvi konfiskeerinud enam kui tuhandelt Reichsbuergeri liikmelt. Usutavasti on umbes 500-l organisatsiooni liikmel olemas relvaload.