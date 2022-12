Kaitseminister Hanno Pevkur Venemaa neonatside rünnaku ähvardusest: see ei muuda julgeolekuolukorda

Venemaa neonatslik ja Kremli-meelne grupeering Rusitš hakkas eelmisel nädalal sotsiaalmeedias jagama üleskutset, milles nimetatakse Eestit, Lätit ja Leedut „ajutisteks vabariikideks“ ja palutakse neis viibivatel inimestel jagada teavet riikide piirikaitse ja sõjaväeosade kohta.

Hetkel Ukrainas lahinguid pidav Rusitš kutsus üles jagama tundlikku teavet piiripunktide asukohtade ja mehitatuse, patrullide liikumise kohta piiril, seiresüsteemide, Balti riikides viibivate sõjaväelaste ja nende lähedaste, transpordivahendite jms kohta.

Kaitseminister Hanno Pevkur sõnas, et tegu on selgelt tähelepanu kõrvalejuhtimisega Ukrainas toimuvalt. „Julgeolekuolukorda see ei muuda, meie teenistused jälgivad [olukorda] tähelepanelikult,“ lisas ta.

Pevkur rääkis, et venelaste kõrvaloperatsioonid käivad kogu aeg, mis puudutab infosõda ja tähelepanu kõrvalejuhtimist. „Kõik inimesed peaksid olema tähelepanelikud, kui keegi nende kontole saadab üleskutse,“ sõnas ta.

8. detsembril kirjutas kaitsepolitseiamet (kapo), et levib üleskutse pildistada kaitseväe liikumisi ja piirirajatisi ning see on pahatahtlik.

„Sotsiaalmeedias on inimesi üles kutsutud just seda tegema. Üleskutsuja esitleb end Venemaa paremäärmusliku militaarse üksusena, mis osaleb Ukraina vastases agressioonis. Sellise info jagamine Venemaa ja Valgevene esindajatele on kriminaalkorras karistatav,“ Kirjutas kapo Facebooki postituses.