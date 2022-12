Olaf Scholz: Putini jaoks on oluline vallutamine ja tal ei ole piire. Kavatsen temaga suhtlemist jätkata

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz on peale Venemaa sissetungi Ukrainasse pidanud Venemaa riigipea Vladimir Putiniga regulaarselt telefonikõnesid, millest viimane toimus 2. detsembril. Ta sõnas eile Potsdamis oma parteikaaslastele peetud kõnes, et jätkab Putiniga suhtlemist, kuna ilma üksteisega rääkimata pole võimalik „olukorrast välja tulla“. Küll aga andis Scholz mõista, et ei alahinda Putini ebainimlikkust.