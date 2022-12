Teenekas riigikogulane Sven Sester lahkub poliitikast: olen mingil määral dinosaurus

„See on tegelikult pikem protsess, mitte emotsiooni pealt tehtud otsus,“ märkis ta Delfile. On oldud ja tehtud juba küllaga, viitas ta. „Olen tegelikult mingil määral dinosaurus – kui vaadata riigikogu koosseisu, siis väga palju seal sellise staažiga inimesi pole.“

„Eks ma kunagi tulin eraettevõtlusest, ei välista, et tagasi lähen,“ sõnas Sester. Kuigi järgmise riigikogu koosseisu ta ei püüdle, lööb Sester siiski koduerakonna valimiskampaanias jõudsalt kaasa – tema vastutada on mitmed erinevad peatükid, sealhulgas majandust, transporti ja näiteks infotehnoloogiat puudutav.

Sester sõnas, et tal on aktiivsest poliitikast lahkudes hea tunne sees – seda seetõttu, et Isamaa on suutnud viimase paari aastakümne jooksul oma nägemusi ja lubadusi ellu viia.