Kodumaa on jälle mõnevõrra rohkem kaitstud: Eestisse saabusid täiendavad kuus liikursuurtükki K9 Kõu

Tänaseks on Go Craftis koos kaitseväe ja K9 tootja Hanwha Defence’ga välja arendatud kaks liikursuurtüki prototüüpi, mis on edukalt läbinud testperioodi kaitseväes. „Meil on hea meel tõdeda, et hiljuti avas Go Craft ka Eesti esimese eraomandis oleva sõjarelvade remondi- ja tootmishalli, mis vastab kõikidele relvaseadusest tulenevatele nõuetele, ning kus on võimalik koheselt alustada soomustransportööride CV90 ning liikursuurtükkide K9 ümberehitust,“ lisas Karmo Saar.