Keskerakonna volikogu istungi järelmid: tsentristid tahavad muuta maksusüsteemi ning Ratas utsitab valitsust käituma vähem kreisiraadiolikult

Jüri Ratase sõnul näitavad viimase aja sündmused selgelt, et valitsuse tähelepanu on koondunud sisemiste erimeelsuste lahendamisele ja inimeste toimetuleku eest seismine on jäänud tagaplaanile.

„Uppuja päästmine tundub olevatki praegu uppuja enda teha. Valitsusel on muid tegemisi,“ nentis Jüri Ratas. „Ettevõtlusminister on konfliktis ettevõtjatega ja leiab, et ega elektrihind ettevõtlust mõjutagi. Siseminister soovis lasteaedasid ehitada ja Isamaa erakond toetab enesega seotud mittetulundusühinguid. LNG laeva ja sadamaga on ikka segadus ja omavahel tuleb raadiokutsungeid vahetada, et peaminister ja ministrid teineteist tabaksid. Seejuures väidab peaminister, et tal ei olnud valitsuse katuserahadest teada, endine Reformierakonna rahandusminister aga ütleb, et rahajagamise soov ei saanud kellelegi tulla üllatusena.“