Venemaa riigipea endine kõnekirjutaja Abbas Galljamov esitas kolmapäeval jahmatava väite, viidates anonüümsele allikale, kellel on kogu afääri kohta „siseinfot“.

Allika sõnul koostati salaplaan Venemaalt põgenemiseks (koodnimega „Noa laev“) juba kevadel. „Nagu nimigi ütleb, on tegemist uue maa otsimisega, kuhu minna juhuks, kui olukord kodumaal peaks täiesti käest minema,“ selgitas Galljamov. Ta märkis, et Kremli ladvik „ei välista, et Putin kaotab sõja, temalt võetakse võim ja ta peab kiiresti kuhugi evakueeruma“.