OTSEBLOGI | USA: Iraanist on saanud Venemaa sõjaline peasponsor

Venemaa ja Iraani koostöö on viimastel kuudel pälvinud suurt tähelepanu – Ukraina süüdistab Venemaad Iraani droonide kasutamises. Kuigi Iraan algselt eitas droonide Venemaale saatmist, tunnistas riik hiljem, et siiski saatis Venemaale droone, kuigi väitis, et tegi seda juba enne Venemaa invasiooni Ukrainasse.