Kaja Kallas kohtumisest Olaf Scholziga: ta kinnitas, et meie selja taga ei sõlmita Venemaaga mingeid kokkuleppeid

Olaf Scholz märkis just hiljuti, et Euroopa peaks naasma oma sõjaeelse „rahukorra“ juurde Venemaaga ja lahendama „kõik ühise julgeoleku küsimused“ pärast sõda Ukrainas, kui Venemaa president Vladimir Putin on valmis loobuma agressioonist naabrite vastu.

„Küsisin täpselt seda sama: mida see ikkagi tähendab? Ja kas see ei tähenda mingisuguseid kokkuleppeid, millel on meile oluline mõju?“ kirjeldas Kallas, kuidas liidukantsleri öeldu tänast vestlust mõjutas.

„Toon näite: kui tundub hästi lihtne kokkulepe, justkui relvastuskontrolli kokkulepe, et ei tohiks olla teatud võimeid kohe Venemaa piiri ääres - näiteks 100 kilomeetrit piirist -, siis see tähendab oluliselt meie kaitse halvenemist,“ selgitas Kallas lahti. „Rõhutasin üle, et Venemaa soov on lääneliitlastelt saada kokkuleppeid, kuid Venemaa ise ei kavatse neist kinni pidada. Nad teavad, et lääs väärtustab kokkulepetest kinnipidamist. Liidukantsler kinnitas, et selliseid kokkuleppeid üle meie peade ei tehta. Ta saab sellest aru, et see nõrgestaks meie kaitset.“