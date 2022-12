USA demokraatide ülimalt napp senatienamus vähenes. Senaator astub parteist välja

Politicole antud pikas intervjuus ütles Sinema, et ta ei kavatse liituda opositsioonilise Vabariikliku Parteiga ja andis mõista, et kavatseb jätkab hääletamist samamoodi, nagu ta viimased neli aastat senatis teinud on.

Küll aga märgib Politico, et Sinema on senatis vabariiklaste fraktsiooniga peaaaegu sama palju koostöö teinud, kui demokraatidega ning teda on senatis on tihti näha vabariiklastega suhtlemas. Ka Sinema ise möönis intervjuus, et liitumine vabariiklastega oleks loogiline järgmine samm tema poliitilises karjääris.