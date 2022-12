Belgia alustas reedel juurdlust, et uurida võimalikku korruptsiooni ja rahapesu. Kahtlustatavate seas on Euroopa Parlamendis töötavaid ametnikke, teatas Belgia föderaalprokurör. Kahtlustatakse, et ebaseadusliku mõjutustegevusega on tegelenud üks Pärsia lahe riik.