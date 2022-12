„Et oleks ühtne võimas löögirusikas.“ Nursipalu laienemisel hakkab kohalike huve kaitsma MTÜ Meie Nursipalu

„Eesmärk on koondada kokku kogu info, strateegia ja tegevusplaan. Eesmärk on ka vältida, et oleks mitu väikest põlve otsast tegevat aktiivgruppi, vaid et oleks üks ühtne võimas löögirusikas. Räägime sellest, et Nursipalu laiendamine ei mõjuta vaid 10 000 hektarit, vaid tervet Võrumaad, seades ohtu siinse kultuuri ja keskkonna,“ märkis Kurve.