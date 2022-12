Tallinna ringtee kattus kiilasjääga, kuid teehooldaja seda ei tuvastanud. PPA: läks hästi, et keegi viga ei saanud

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Valter Pärna sõnul läks hästi, et keegi neis õnnetustes viga ei saanud. „Kuid oht samal teelõigul õnnetusse sattuda oli jätkuvalt suur, mistõttu võtsid politseinikud vastu otsuse, et nii kõigi liiklejate kui ka sündmuskohal töötavate ametnike ohutuse tagamiseks on mõistlik sealt liiklus ümber suunata, kuni teehooldus on teinud libedusetõrjet,“ ütles Pärna.