Kuidas telefoni abil jõulumeeleolu luua?

Loo jõululaulude playlist’iga pühademeeleolu

Selleks et leida hooajale sobiv mõnus meeleolumuusika, pole enam vaja jõululaulude kaustas sobrada või vajalikke CD-plaate välja otsida. Piisab, kui tipid YouTube’i või Spotify otsingusse jõululaulude märksõna ja saad tulemuseks juba eelvalmistatud listid kas siis pigem popiliku Wham!-i või hoopis džässilikus stiilis Michael Bublé pühademuusikaga. Telefoni eeliseks on võimalus kuulata muusikat nii sellest otse kui ka läbi kõrvaklappide või kõlari, kui need on telefoniga ühendatud – nii on tasuta hea jõulumuusika alati sinuga kaasas ja loob sobiva meeleolu!