FOTOD | Eesti saadab Ukrainasse 11 bussi koos generaatorite ja elektritarvikutega

Bussid annetas välisministeerium koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning transpordiametiga. Bussid viivad Ukrainasse kultuuriministeeriumi annetatud seitse generaatorit ja Mootor Grupi ettevõtete annetatud neli generaatorit, 250 akupanka ja 39 pingestabilisaatorit. Bussid jõuavad Ukrainas Žõtomõri, Harkivisse, Butšasse ja Poltavasse.

„Niigi rasketel talvekuudel tuleb ukrainlastel toime tulla ka Venemaa rünnakutega energiataristu ja tsiviilobjektide pihta, mistõttu tahame aidata Ukraina ühiskonnal see keeruline aeg võimalikult inimväärselt üle elada. Seepärast on lisaks sõjalisele ja poliitilisele abile meie prioriteet ka kiireloomuline humanitaarabi Ukrainale ja tänased abisaadetised ei jää kindlasti viimaseks. Välisministeerium on praegu toetanud humanitaarabi Ukrainale kokku 665 826 euroga ja plaanis on veel mitmed energiavarustuse saadetised, et aidata Ukraina rahval talv üle elada,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu.

„Need Žõtomõri kultuuriasutustele minevad generaatorid pakuvad loodetavasti sel kujutlematult raskel ajal Ukraina rahvale leevendust. Generaatorid tagavad kultuurivaldkonna energiavajaduse, hoides Ukraina kultuuripärandit ning soojendades kultuuriasutusi ja neis töötavaid kultuuritöötajaid. Ukraina rikkalik kultuur on ukrainlastele nii võitlemise põhjus kui ka jõudu andev mootor, seega jätkame Ukraina kultuuriasutuste toetamist ja teeme tihedat koostööd, et aidata neil see julm sõda võimalikult väheste kaotustega võita,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on pikk talv veel ees, mistõttu on Ukraina elektritaristu ülesehitamine üha olulisem. „Mul on hea meel, et suudame tänu meie headele ettevõtjatele Ukraina energiaühenduste ülesehitamisse panustada ja aidata ukrainlastel rasked ajad üle elada,“ ütles Sikkut.