Vene saadik Kasahstanis kurtis „natsionalistlike tendentside“ üle ja pakkus Moskva abi nende vastu

„Oma inauguratsioonikõnes ütles [Kasahstani] president [Kasõm-Žomart] Tokajev järgmist: „Provokatsioonid, mis külvavad ühiskonnas tüli, õõnestavad rahva ühtsust ja on lõpptulemusena suunatud meie riigi vastu, tõkestatakse karmilt.“ Ma kordan, et tugeva mandaadiga, mis presidendil nüüd on, ma arvan, et need karmid meetmed igasuguste ekstremistlike ja natsionalistlike esinemiste tõkestamiseks võetakse kasutusele. Kui meilt seda palutakse, me aitame,“ ütles Borodavkin.