Eesti suursaadik Türkmenistanis Toomas Tirs andis üle volikirja

Tirs märkis, et praeguses keerulises geopoliitilises olukorras on Kesk-Aasia piirkonna tähtsus kasvamas. „Türkmenistanis asuvad maailma suuruselt neljandad maagaasivarud, mis pakuvad energiajulgeoleku tagamiseks Euroopale üha suuremat huvi,“ ütles Tirs volikirjade üleandmisele järgnenud vestluses Mämmedovaga. „Türkmenistani strateegiline asukoht Kaspia transpordikoridoris ja riigi huvi digitaliseerimise vastu on pärast koroonapandeemiat suunanud üha rohkemate riikide, sealhulgas Eesti ettevõtete pilgud sellele riigile,“ lisas ta ja rõhutas, et Euroopa Liit jälgib tähelepanelikult ka inimõiguste arengut riigis.