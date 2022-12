Kuidas veeta jõule nii, et kuuse tuppa toomisel ei peaks ise kuuse alla kolima?

Kõigepealt hoolitse kodu tuleohutuse eest

Inimelu on hindamatu. Seetõttu hoolitse, et sinu kodus asuv suitsuandur oleks töökorras. Kui sul on puuküttega küttekolle, siis peab sul olema ka töökorras vingugaasiandur. Kui sul on näiteks gaasiküte või mõni muu gaasil töötav seade, siis tasub paigaldada ka gaasiandur. Igas kodus võiks olemas olla ka tulekustuti või tulekustutustekk. Paigaldades oma koju suitsu- või vingugaasianduri, mis edastab ohu korral häire automaatselt häirekeskusesse, maandate riske veelgi enam.

Veendu, et sul on kehtiv kodukindlustuse poliis ja koos sellega lisaks vastutuskindlustuse kaitse

Õnnetus ei hüüa tulles ja tulekahju võib saada teinekord alguse pealtnäha kõige süütumal viisil. Kahjuks ei ole võimalik juhtunut tagasi pöörata, küll aga on võimalik sul ära kindlustada oma kodu juhuks, kui sinu vara on saanud kahjustada ja vajab taastamist või uue soetamist. Sellisel juhul on sulle abiks kodukindlustus.

Jõulukaunistusi paigaldades tee seda ohutult

Enne jõulutulede paigaldamist kontrolli üle, et kõik vahelülid oleksid terved. Jõulutulesid õue paigaldades veendu, et need oleksid välitingimustesse mõeldud. Paigaldamisel lähtu paigaldusjuhendist ja ära kahjusta juhtmestikku. Kui pistikupesa asub õues, siis kontrolli üle, et sinna ei oleks sattunud vett ja prahti. Öiseks ajaks ei ole soovitatav jõulutulesid põlema jätta ja kindlasti tuleks need välja lülitada iga kord kodust lahkudes. Vahel võivad jõulutuled pikalt sees olles üle kuumeneda, mistõttu tasub aeg-ajalt pistikuid kontrollida ja vajadusel need elektrivõrgust mõneks ajaks lahti ühendada. Võimalusel väldi pikendusjuhtme kasutamist, aga kui see on vältimatu, siis kasuta sobilikku ja kvaliteetset. Vanad ja amortiseerunud jõulutuled tuleb välja vahetada uuemate vastu. Kindlasti ära hakka neid ise parandama, kui sul puuduvad sellekohased teadmised.