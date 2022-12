VIDEO | Kõikuv Putin seletas, napsiklaas käes, miks on vaja Ukraina pihta lööke anda

„Praegu on palju kära meie löökide kohta naaberriigi energeetikainfrastruktuuri pihta. Jah, me teeme seda,“ ütles Putin.

„Aga kes alustas? Kes andis löögi Krimmi sillale, kes lõhkus Kurski tuumaelektrijaama elektriliinid, kes ei anna vett Donetskile?“ küsis Putin.

„Keegi ei ole sellest kuskil sõnagi iitsatanud. Täielik vaikus. Tarvitseb meil ainult veidi liigutada ja midagi vastuseks teha, kui on kisa ja kära taevani,“ ütles Putin.

Moskva ajakirjanik Anna Nemtsova kirjutas, et Putini väidetav purjakil olek on esimene selline juhus tema 20-aastase ametiaja jooksul.

„Me oleme 20 aasta jooksul näinud palju lavastatud foto- ja videovõtteid, sealhulgas poolalasti Putinit hobuse seljas või Kreeka kannude järele sukeldumas, Putinit lendamas koos rändlindudega või suudlemas poissi kõhule, aga purjus kõned Vene rakettidest, mis naaberriiki tabavad, peab olema Putini enda etendus.“

Kanada telekanali CBC ajakirjanik Evan Dyer märkis, et on väga kummaline näha Putinit avalikkuse ees purjus.

„Rängalt joovas riigis kaine olemine on tema avalikus kuvandis kesksel kohal,“ kirjutas Dyer Twitteris. „See oli peamine kontrast, mille ta enda ja Jeltsini vahel välja tõi... Aga pole kahtlustki, et ta on siin täis.“

Majandusteadlane Anders Åslund teatas samuti, et nägi Putinit esimest korda ebakaines olekus.

„See on esimene kord, kui ma olen näinud Putinit mingis kontekstis purjus näivat. Ta räägib mõttetusi nagu alati, aga näib mõistvat, et on kaotaja. Väga huvitav ja lootustandev. Kõik venelased näevad, et ta on purjus ja nõrk.“

„Woah. Pole kunagi varem näinud Putinit purjus ega isegi kuulnud, et ta ennast purju joob (ta tavatseb uhkeldada, et on täiskarsklane). Asjad peavad Ukrainas väga valesti olema,“ märkis ajakirja New Lines Magazine ülemaailmne peatoimetaja Amie Ferris-Rotman.