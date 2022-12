OTSEBLOGI | Zelenskõi: Vene miiniterror on veelgi julmem kui raketiterror, ohtlikku territooriumi on üle 170 000 ruutkilomeetri

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles oma igaõhtuses videopöördumises, et Vene okupantide miiniterror ukrainlaste vastu on veelgi julmem kui raketiterror. Miinidega tuleb võidelda aastaid ja ohtlikku territooriumi on üle 170 000 ruutkilomeetri.