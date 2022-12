Tänaseks on riigipöörde kavandamises kahtlustatavate arv jõudnud juba 52-ni ja Saksamaa politsei plaanib täiendavate reidide korraldamist. Kahtlusaluste seas on endiseid ja praeguseid Saksamaa sõjaväelasi. Vähemalt üks kahtlustatavatest on Venemaa kodanik - väidetavalt võtsid vandenõulased ühendust ka Venemaa esindajatega. Kremli kõneisik Dmitri Peskov nimetas olukorda „Saksamaa siseprobleemiks“.