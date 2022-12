Tallinna ringteel on üliohtlik: politsei sulges kiilasjää tõttu liikluse

Millal see võiks juhtuda, pole veel teada. Kohal on arvukalt politseinikke.

Transpordiameti Liiklusjuhtimiskeskus hoiatas juba pärastlõunal, et riigi põhi- ja tugimaanteed on lakkamatu lumesaju tõttu valdavalt sõidujälgede vahel lumised ja libeduseoht on väga suur. „Madalama liiklussagedusega lõigud võivad paiguti olla täiesti lumised. Teedel esineb ka jääd! Õhtul ja öösel sadu jätkub ning kohati tuiskab. Ajuti on sadu väga intensiivne!“ teavitas keskus.