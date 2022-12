Josep Borrell: sõda Ukrainas on olnud jõhker äratus. Euroopa relvalaod on peaaegu tühjad

„ Sõda Ukrainas on olnud paljudele meist jõhker äratuskell,“ ütles Borrell. „Oleme aastaid alainvesteerinud, mis tähendab, et meie varud on nüüd kiiresti ammendunud, kuna anname need Ukrainale,“ ütles ta.

„Kui me anname Ukrainale sõjalist toetust, siis see sõjaline toetus ei tule tehasest. See tuleb varudest, armee varudest. Ja kõik on nõus, et need varud on kiiresti ammendatud, sest [laod] olid peaaegu tühjad.“