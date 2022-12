Schengeni viisaruum laieneb. Austria: põgeniketulva all kannatav euroliit ei tohiks oma piire laienemisega nõrgestada

Austria siseminister Gerhard Karner ütles Brüsselis toimunud Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisele saabudes ajakirjanikele, et EL ei tohiks oma piire nõrgestada. Karneri sõnul on Austria sel aastal registreerinud 100 000 ebaseaduslikku piiriületust. Ta toonitas, et sellist olukorda ei tohiks Schengeni tsooni keskel asuvas riigis tekkida, kirjutab Reuters.