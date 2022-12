JUHTKIRI | Ester Vaitmaa: aitame Toivol aidata!

Raha koguda on nii raske. Kui keegi kahtleb, proovige järele: minge vabatahtlikuna mõnele üritusele Toivo fondi heaks raha koguma. Olen paar korda käinud, kast annetusnumbritega käes, ja kutsunud inimesi ka paberraha kasti poetama. Ühel lauluväljakul peetud üritusel koos teistega tegutseda oli päris meeleolukas, aga kaubanduskeskuses, kus kõik voorivad suurte kaupa täis kärudega mööda, saab ennast korraks tunda nagu see klanitud müügimees, kes kindlustust ja telefoniliitumisi pakub ning kellest tuleb kindlasti kalapilgul mööduda, et jumala eest mingit vestlust ei algaks. Eestlane ei oska mugavalt „ei“ öelda, nii et see müüjat või ennast ei häiriks.

Siiski, kaubanduskeskuses kogusin ma rohkem raha – fond oli siis juba tuntud ning Toivo kirge ja panust imetlesid ka teised. Häid inimesi, kellele viieeurone telefonikõne liiga ei tee, on alati. Küll aga kostis päris mitmelt pahandamist: mul on maksud makstud, tervishoiuks peaks ju sealt raha saama, miks pean raha juurde panema? Sellele argumendile on raske vastu vaielda – jutt jumala õige. Me kõik maksame makse ja loodame, et kui häda meid tabab, hoolitseb raviarvete eest haigekassa.

Toivo on aastaid esitanud otsustajatele sama küsimust: kas ei võiks süsteemi muuta, nii et osa inimesi ei peaks oma ravi või elupäevade pikendust saama üksnes annetajate abil? Süsteem on keeruline, ka ühe ja sama ravimi ostu mõnel juhul haigekassa toetab, teisel mitte. Seda kõike muuta polegi Toivo võimuses, aktiivse lobitööga ta ei tegele ja suunab oma energia sinna, kus tema saab midagi teha: aidata neid, kes vajavad.

Haigestuvad tavalised inimesed, ravimisummad on kosmilised ja nii jäädakse valiku ette: maksa või sure. Kalleim ravi maksab Eestis praegu 50 000 eurot kuus. Kujutlege: päev teie elu maksab 1700 eurot! Keskmine toetus, mida haigetele makstakse, on 6000 eurot kuus.

