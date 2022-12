VIDEO | Eesti võimalused sõjapõgenikke vastu võtta hakkavad lõppema, Soome tuleb appi

Eesti võimalused Ukraina põgenikke vastu võtta hakkavad lõppema. Seetõttu teeb Eesti tulevast aastast Soomega koostööd, mis pakub uutele siia jõudvatele põgenikele võimalust minna hoopis Soome, kus on neil suurem tõenäosus saada eluruumid ja töökoht. „See puudutabki uusi põgenikke, kes pole end veel Eestis sisse seadnud, ja see on puhtalt vabatahtlik,“ rõhutas siseminister Lauri Läänemets (SDE). Kava on tulevaks aastaks paigas ja jaanuari keskpaigast peaks säärane põgenike „jagamine“ algama.

„Prognoosid näitavad, et kahjuks Ukraina põgenikke tuleb veel aasta jooksul juurde ja Eesti riigil läheb nende vastuvõtmisega raskeks,“ tõdes Läänemets. Peale üüripindade kesise seisu on Eestis mure haridusega. „Me õpetame kiirkorras eesti keele õpetajaid. Järgmise aasta lõpuks peaks eesti keele õpetajaid olema nii palju, kui tahame,“ ütles minister. Ta rõhutas, et üürikorteritega oli juba enne Ukraina põgenike saabumist mure. Läänemets viitas Eesti-sisesele töörändele ning maakohtades kipub olema võimalik üürida ainult suurt korterit, millel on veel kallid kõrvalkulud. „Eestis on vaja ehitada Eesti-sisese töörände ja regionaalarengu toetamiseks umbes 5000 uut korterit,“ mainis ta.

Läänemetsa hinnangul on ukrainlased nõus Soome minema, sest seal nagu Eestiski on ees teatav ukraina kogukond. „Me proovime olla põgenikega ausad ja kui nad siia saabuvad, siis selgitada, et meie võimalustel hakkavad normaalsete tingimuste piirid ette tulema,“ selgitas ta.