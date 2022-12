Peaminister Kaja Kallas märkis, et kuskilt pidi Nursipalu harjutusvälja laienemise arutamist alustama ning praegu ongi „avang“ tehtud, milleks on kohalikega suhtlemine. „Positiivne on see, et varem on 99 protsendil juhtudest saadud [kohalikega] kokkuleppele,“ ütles Kallas.