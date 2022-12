VIDEO | Kaitseminister HIMARS-üksuse ja USA jalaväekompanii lisandumisest: see on Venemaale tugevaks heidutuseks

Et Eesti pinnal on oma vägedega muuhulgas esindatud ka kolm NATO tuumariiki (Prantsusmaa, Suurbritannia, USA), on Venemaale tema sõnutsi väga tugevaks heidutussõnumiks.

„Kindlasti pole uks kinni löödud,“ märkis ta. „Milliseid täiendavaid võimeid kasvõi õppuste ajaks siia tuuakse, see on järgnevate kuude praktilise tasandi kokkulepete tegemine.“

USA pikaajaline pühendumine siinsele julgeolekule

USA vägede siirmine Eestisse on president Bideni Madridi NATO tippkohtumise teate järelm ja osa pikemast rotatsioonide seeriast, mis tagab USA vägede järjepideva kohaloleku Balti riikides. See samm kinnitab, et Eesti ja USA jagavad ühiseid väärtusi ning on tunnistuseks heast kaitse- ja julgeolekualasest koostööst kahe riigi vahel.