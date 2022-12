Kreml: uute territooriumide ühendamisest juttu ei ole ja „erioperatsioon“ võib lõppeda homme, kui Zelenskõi tahab

„Sellest juttu ei ole. Vähemalt mingeid avaldusi selle kohta olnud ei ole. Aga ikkagi seisab ees palju tööd territooriumide vabastamisel. Te teate, et real Vene Föderatsiooni uutel regioonidel on okupeeritud territooriume, mille vabastamine seisab ees,“ lausus Peskov, vahendab Interfax.

Peskov vastas nii ajakirjanike palvele kommenteerida president Vladimir Putini sõnu, kes ütles eile, et uute territooriumide ühinemine on „sõjalise erioperatsiooni“ märkimisväärne tulemus.

„Üks sõjalise erioperatsiooni peamisi eesmärke, ja seda teatas president 24. veebruaril, oli inimeste kaitsmine, kes elavad Ukraina kaguosas, kes elavad Donbassis. Ja nende inimeste kaitsmise raames just moodustusidki need territooriumid, Luhanski ja Donetski vabariik, Hersoni ja Zaporižžja oblast, mis ühendati seal läbi viidud referendumite tulemusena. Just sellest rääkis president,“ ütles Peskov.